Haberler Haber Videoları Son dakika: Alanya'da Müsilaj Operasyonu! 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Son dakika: Alanya'da Müsilaj Operasyonu! 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Son dakika: Alanya'da Müsilaj Operasyonu! 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
30.05.2022 10:52

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV...
Haber 01:50
AK Parti MYK bugün toplanacak
Haber 02:04
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Haber 01:49
Yunan ağlıyor
Haber 05:22
Başkan Erdoğan ilk fidanı...
Haber 11:00
"Bir gece ansızın tepelerine...
Haber 00:27
7,5 milyon TL'lik saadet...
Haber 04:11
Dünya Türk'ün gücünü bilsin,...
Haber 01:18
SİHA 18 PKK'lıyı sarı pakete...
Haber 07:49
A Haber Drone'u Tel Rıfat'ta...
Haber 01:26
Hafta sonu hava nasıl olacak?...
Haber 01:28
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a...

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Videoları

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce, 8 adrese eş zamanlı düzenlenen "Müsilaj Operasyonu"nda 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, değişik çaplarda 104 fişek ve 96 av fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi serbest kaldı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

SON DAKİKA