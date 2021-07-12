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SON DAKİKA: Akıncı davasında gerekçeli karar! FETÖ’nün gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi

SON DAKİKA: Akıncı davasında gerekçeli karar! FETÖ’nün gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün ise TSK imamı olduğu belirtildi. Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssündeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.


FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

9 bin 204 sayfalık kararda 475 sanık hakkındaki kararın gerekçeleri belirtildi.

Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.

Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206 kişinin yaralandığı kaydedildi.

FETÖ'nün anayasal düzen yerine gayri meşru bir iktidar oluşturmaya çalıştığı vurgulandı.

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