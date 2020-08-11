Son dakika: Akdeniz'de sıcak görüntü: Türk taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında...

11.08.2020 11:51

Son dakika haberine göre, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Bu gelişmenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahlı taarruz helikopterleri devriye uçuşuna başladı.