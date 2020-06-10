10.06.2020 11:56

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Partili 6 vekilin yaptığı suç duyurusu ile ilgili olarak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Partili 6 vekilin yaptığı suç duyurusu ile ilgili olarak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ifadeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

AK Partili vekiller, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



AK Partili 6 milletvekili, "askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu" iddia eden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "hakaret", eski CHP'li vekil Dursun Çiçek hakkında ise, "iftira" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu.



Suç duyurusu dilekçesinde, "Değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşması sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır" denildi. Dilekçede, Başbuğ'un sözlerinin, FETÖ'ye direnen Gazi Meclisi'ne saygısızlık içerdiği, vesayet özleminin ise yansıması olduğu ifade edildi.



2009'daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi vermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Başbuğ hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılması talep edildi.