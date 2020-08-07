Son dakika: AK Parti'den kriz fırsatçılarına sert tepki: Tüm senaryoları boşa çıkaracağız

07.08.2020 12:05

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kriz fırsatçılarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kriz fırsatçılarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.