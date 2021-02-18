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SON DAKİKA! AK Parti'de kritik zirve! MKYK toplantısı başladı

SON DAKİKA! AK Parti'de kritik zirve! MKYK toplantısı başladı
18.02.2021 17:19
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Son dakika haberine göre AK Parti MKYK toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Genel Merkez Binası'nda basına kapalı olarak düzenlenen toplantı saat 17.00'de başladı.


AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.00'de başladı.

GÜNDEMDE NELER VAR?
Sıcak gündem başlıkları AK Parti MKYK toplantısında da gündemde olacak. A Haber canlı yayınına katılan muhabir İlker Yeşiltaş, toplantının gündemine ilişkin detayları anlattı. Başkan Erdoğan'ın toplantının açılışında genel değerlendirme yapması ve bu değerlendirmeler arasında Gara Operasyonunun olması bekleniyor. Bunun yanı sıra koronavirüsle mücadele de önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.

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