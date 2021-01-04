Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İlker Başbuğ'un ve CHP'li isimlerin darbe çığırtkanlığı yapmasına tepki gösteren Çelik bu durumun siyasi bir utanç olduğunu belirtti. Çelik CHP'li Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef almasına da "2020'nin son faşist saldırısıdır" sözleriyle tepki gösterdi.