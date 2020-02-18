Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Moskova görüşmelerinin ardından önemli açıklamalar 18.02.2020 14:48

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın vekillerle görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yunan Cumhurbaşkanının tepki çeken açıklamalarına yönelik konuşan Çelik, "Son derece ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi. Öte yandan Moskova'da Rus heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "İki gün üst üste bu görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin bu konudaki tezi açık ve net. İdlib'de rejim Soçi mutabakatına uygun olarak çekilmezse, gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEPKİ

Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının tarihsel gerçekliği bellidir. Yüz yıllardır orada varlar. Yunanistan Cumhurbaşkanı ya da bir başkası kimliklerini değiştiremez. Tarihsel gerçekliği değiştirmeye güçleri yetmez. Bu sebeple bu yaklaşımı son derece ırkçı olarak değerlendiriyoruz.

ÇİN'DEKİ UYGUR TÜRKLERİNİN DURUMU

Kaygı duyuyoruz, her türlü yardıma hazırız. Türkiye'den resmi heyet gidecek.

MOSKOVA'DA RUS HEYETLE GÖRÜŞME

İki gün üst üste bu görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin bu konudaki tezi açık ve net. İdlib'de rejim Soçi mutabakatına uygun olarak çekilmezse, gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi.

YENİ DARBE İDDİALARI

Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik olarak bir yaklaşım olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Devlet kurumları demokrasiye bağlılıklarını göstermiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri kahramanca yerine getiriyor. Suriye'de büyük operasyonlara imza atıyor. Tam da bu dönemde böyle bir söylentiyi gündem yapmak; dışarıya bakması gereken devletin gözünü aklını içe çevirmeye yöneliktir. Bu çok büyük bir iftiradır. TSK demokrasiye bağlılığını gösterdi. Türkiye'nin bundan sonraki istikameti her türlü darbeye karşı gelmektir.

Asıl utanması gerekenler, eski vesayet günlerini canlandıracak şekilde açıklama yapanlardır.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Biz ondan Türkiye'nin dış politika siyasetini anlamasını beklemiyoruz. "Maşa" gibi ifade kullandıysa aynaya bakarak söylemiştir.



İŞ BANKASI HİSSELERİ

Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur.