Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sadece konuşuyorlar, karşı tarafta bir katliam makinesi var. Onlara söylüyoruz, bir planınız var mı? Kılıçdaroğlu grup konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi.

Sayın Kılıçdaroğlu rekabet siyaseti değil husumet siyaseti güdüyor. Bu insanlar ölümden kaçarak ülkemize geldi. Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Esad rejimine kim empati kuruyorsa asıl maşa odur.

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Emperyalistlerin maşası ifadesini aynen iade ediyoruz.