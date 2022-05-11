Haberler Haber Videoları Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine sert tepki
11.05.2022 13:22

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:45
Türkiye'den Ukrayna - Rusya...
Haber 00:20
Masaj salonuna fuhuş...
Haber 05:41
Tramvay İETT otobüsüne çarptı!...
Haber 02:38
Öz ağabeyini bıçaklayan...
Haber 01:23
Dehşet anları kamerada! Laf...
Haber 01:39
Meteoroloji il il sayarak...
Haber 01:09
Zincirleme kaza! Zor çıkarıldı
Haber 03:30
3 yıl eğitim en fazla 2...
Haber 04:10
Gözyaşları sel oldu! 1...
Haber 12:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,...
Haber 02:35
30 milyonluk vurgun tapu...
Haber 01:09
İç çamaşırı çaldı sonrası...

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a skandal 'maşa' sözlerine tepki gösteren Ömer Çelik, "Önce aynaya baksınlar" dedi.

Haber Videoları

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sadece konuşuyorlar, karşı tarafta bir katliam makinesi var. Onlara söylüyoruz, bir planınız var mı? Kılıçdaroğlu grup konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi.

Sayın Kılıçdaroğlu rekabet siyaseti değil husumet siyaseti güdüyor. Bu insanlar ölümden kaçarak ülkemize geldi. Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Esad rejimine kim empati kuruyorsa asıl maşa odur.

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Emperyalistlerin maşası ifadesini aynen iade ediyoruz.

SON DAKİKA