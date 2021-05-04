RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Aykut Erdoğdu’ya sert tepki: Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin

SON DAKİKA: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Aykut Erdoğdu’ya sert tepki: Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin
04.05.2021 23:29
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi


İstanbul Milletvekili , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Başkan 'ı tehdit etti.

Yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

"KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"
Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü , "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

MİLLET DÜŞMANI ZİHNİYETİN DİLİ
Erdoğdu'nun kullandığı dili 'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.

Çelik paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.

"BUNLARA SESSİZ KALMAK MİLLETE İHANETTİR"
Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. inin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.

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