Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara'da önemli açıklamalar |Video 29.01.2020 13:17

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. Belçika'nın tepki çeken PKK kararıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, "Türkiye ile terör örgütünü eş tutmak izah edilemez. Bu mantıkla karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır." dedi. Trump'ın Filistin'i bölme planı ile ilgili konuşan Çelik, "Bu bir barış planı değil, işgal planıdır. Köleleştirme planıdır. İşgal planı İsrail tarafından fiilen uygulanıyor. Filistin'in desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Elazığ depremi) Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

BELÇİKA'DAN TEPKİ ÇEKEN PKK KARARI

Belçika'da insanlığın evrensel değerleri bir kere daha teröre kurban edildi. PKK terör örgütüne yönelik Belçika mahkemelerinin aldığı bu karar, Belçika mahkemelerinin hukuki her türlü normdan uzaklaştığının açık bir ifadesidir. Avrupa Birliği başta olmak üzere, ABD, Kanada gibi pek çok ülkenin terör örgütü olarak kabul ettiği bu örgüte sahip çıkması, Belçika'nın terör konusunda zaafa düştüğünü göstermektedir.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

Dün ABD Başkanı Trump barışla hiçbir alakası olmayan planı açıkladı. Kudüs'ü bir yandan İsral'in bölünemez başkenti ilan ediyor, arkasından da başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'den bahsediyor. Bu yaklaşım bile başlı başına Filistin halkının meşru taleplerinin nasıl yok edilmeye çalıştığını göstermektedir.

İsrail'in güdümü altında Filistinlilere yönelik işgal yönetimi mekanizması kurulmak istenmektedir. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 'Kudüs satılık değildir' açıklaması son derece yerindedir.

BARIŞ DEĞİL İŞGAL PLANI!

Fiilen İsrail'in saldırganlığını madde madde yazmışlar, hatta İsrail hükümetinin cesaret edemeyeceği şeyleri bile madde madde yazmışlar. Bu barış değil, işgal planı. ABD'nin barış planı ölü doğmuştur.

ABD Başkanları şu ana kadar arabulucu rolü üstlenirlerdi. İlk defa bir ABD Başkanı Filistin tarafına sormadan böyle bir adım attı. İki tarafın olmadığı bir şeye plan demesi mümkün değil. Ortada müzakere yok.

Yaklaşık 80 sayfa. Her bir maddesinde İsrail'in saldırganlık politikasının daha pervasızca harekete geçmesi için ortaya konmuş yaklaşımlar var. Olmayan bir devlet vad ediyorlar.

Filistinli kardeşlerimizin desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Filistin'in meşru görmediği hiçbir planı meşru görmeyeceğiz."