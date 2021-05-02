Son dakika: Ahmet Galip Yıldırım'a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
Yıldırım, Kovid-19 nedeniyle bir süredir Medical Park Maltepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.