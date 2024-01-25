Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5.2'lik deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.



Yerlikaya, "Malatya Battalgazi'de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.









Malatya Valisi Ersin Yazıcı da "Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.



UMKE TİMLERİ GÖREV BAŞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16.04'te Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında" ifadelerini kullandı.



İşte depreme dair tüm detaylar;



Büyüklük:5.2 (Mw)





Yer:Battalgazi (Malatya)



Tarih:2024-01-25



Saat:16:04:04 TSİ





Enlem:38.19917 N



Boylam:38.46 E



Derinlik:13.93 km