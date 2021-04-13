RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu

SON DAKİKA: Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu
13.04.2021 06:34
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Son dakika haberine göre, Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi.




KELEPÇE TAKILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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