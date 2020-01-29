Son dakika: Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu 29.01.2020 07:49

Son dakika haberi... Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.