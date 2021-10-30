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Son dakika: Adana'da firari suçlulara operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika: Adana'da firari suçlulara operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
30.10.2021 08:56
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Son dakika haberi... Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan firariye yönelik operasyon başlattı.

Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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