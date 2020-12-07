SON DAKİKA: Adana’da eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılara şafak baskını

Son dakika haberine göre, Türkiye’nin sözde Emiri “Briketç, Hureyre” kod adlı Mahmut Özden’in tutuklanmasının üzerine intikam almak için eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ’lı teröriste yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.







7 KİŞİYE YÖNELİK ŞAFAK BASKINI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.







KAPIYI KIRARAK GİRDİLER

Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi.







ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.