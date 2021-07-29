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Son dakika Adana Kozan'da orman yangını! Gece aydınlandı! Yangın alanından ilk görüntüler

Son dakika Adana Kozan'da orman yangını! Gece aydınlandı! Yangın alanından ilk görüntüler
29.07.2021 00:07 - Son Güncelleme: 29.07.2021 00:13
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Son dakika Adana Kozan'da orman yangını! Alevler geceyi aydınlattı! Adana'nın Kozan ilçesina bağlı Kızlar Kalesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının daha da büyüme riski nedeniyle bazı vatandaşlar evlerini boşalttı. İşte yangın alanından ilk görüntüler...


Akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için Orman İşetme Şefliği'nde görevli ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangının büyüme daha da büyüme riski nedeniyle bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi. Ekiplerin yangına karadan müdalesi devam ediyor. Öte yandan gündüz saatlerinde Çandık Mahallesi'nde çıkan orman yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

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