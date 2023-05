Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan Meral Akşener'in İmralı iftirasına belgeli yalanlama | Video

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçen günlerde, katıldığı canlı yayında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiği iddiasını gündeme getirmiş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok" demişti.

TEKNİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

İşin aslı ise çok sürmeden ortaya çıktı. İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı, Bursa İl Jandarma Komutanlığının talebiyle meydana gelen hasarların tespit edilerek bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirildiği ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22.02.2023 tarihli yazılı talebine ( Ek1) istinaden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2023 tarihli üst yazısı ile (Ek2) İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde meydana gelen hasarların ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesi talep edilmiştir.

"Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle (Ek3) görevlendirilmişlerdir.

Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlük Makamı'na sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TERÖRİSTBAŞI OK: PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini her an belirten Kandil'den ittifakın diğer ortağıyla ilgili çarpıcı bir itiraf gelmişti.

Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli diyen Ok şöyle konuştu:

"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu."