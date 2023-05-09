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Son dakika: 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 şüpheli gözaltında | Video

Son dakika: 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 şüpheli gözaltında | Video
09.05.2023 08:53

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları: 310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270'e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694'ünün metrukluğu giderilmiştir.

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