Son dakika... 5 Aralık İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Son dakika haberi... İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak.
İDO'nun 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
Ayrıca, 08:30'da yapılacak Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'dan da iptaller geldi. Saat 07.00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci ile 10:00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya seferleri yapılamayacak.
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