Son dakika: 28 Nisan 2021 Koronavirüs aşı tablosu! Türkiye'de kaç kişi aşılandı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılanan sayısı kaç?

Son dakika haberleri... Koronavirüse karşı vatandaşların elindeki en önemli koruyucu olan aşılama ülke genelinde devam ederken, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç kişi aşılandı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 28 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 22.018.020 oldu.

1. doz uygulanan kişi sayısı 13.486.599 olurken, 2. doz 8.531.421kişiye uygulandı.

İSTANBUL

İstanbul'da şimdiye kadar 3.580.850 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 2.263.745 kişiye uygulanırken 2. doz ise 1.317.105 olarak açıklandı.

ANKARA

Başkent Ankara'da 1.761.949 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 1.097.945 kişiye yapılırken 2. doz ise 664.004 kişiye uygulandı.

İZMİR

İzmir'de 1.492.124 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 913.455 kişiye yapıldı. İkinci doz ise 578.699 kişiye uygulandı.