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Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları açıklandı | Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum

Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları açıklandı | Türkiye'deki koronavirüs salgınında son durum
26.11.2020 20:27
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye genelinde bugün 29 bin 132 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor.Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak." dedi. İşte 26 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...


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