Son dakika: 2020 Yılı Bütçesi TBMM'de kabul edildi 21.12.2019 00:20

Son dakika haberine göre 2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti. 488 milletvekilinin katıldığı oylamada 329 kabul, 159 ret oyu çıktı.