Son dakika: 2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

29.08.2020 09:17

Son dakika haberi... Rus askeri gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü.