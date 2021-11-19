Haberler Haber Videoları SON DAKİKA :19 Kasım 2021 Cuma koronavirüs tablosu belli oldu

SON DAKİKA :19 Kasım 2021 Cuma koronavirüs tablosu belli oldu

SON DAKİKA :19 Kasım 2021 Cuma koronavirüs tablosu belli oldu
19.11.2021 23:22
Ana Sayfa 00:09
Global operasyoncuların yerli...
Ana Sayfa 00:40
Alkollü kadın acil servisinde...
Ana Sayfa 00:24
Demet Özdemir spor yaptığı...
Ana Sayfa 00:46
O Ses Türkiye final mi...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 29. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:38
Masterchef 117. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:24
Dilan Çiçek Deniz sınırları...
Ana Sayfa 02:18
Beşiktaş saldırısının faili...
Ana Sayfa 00:30
Aycan Yanaç’tan bacak...
Ana Sayfa 03:41
''Korkudan bayıldılar''...
Ana Sayfa 03:05
Erzurum Köprüköy'de 5,1'lik...
Ana Sayfa 01:01
Ankara'daki patlama anının...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim." uyarısında bulundu.

Haber Videoları
SON DAKİKA