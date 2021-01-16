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SON DAKİKA: 16 Ocak İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı

SON DAKİKA: 16 Ocak İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
16.01.2021 17:02
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Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da bir çok ilçede başladı. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karlı günü evlerinde geçiriyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul'da bugün öğleden sonra kar yağışı olacağı açıklanmıştı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Silivri ve Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve kentin bir çok noktasında etkili oluyor. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karlı günü evlerinde geçiriyor. Vatandaşlar özledikleri kar manzarasını evlerinden izliyor.

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