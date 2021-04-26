RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: 108 sanıklı 'Kobani' davası başladı! Şehit ve gazi yakınlarından cezaevi önünde HDP'ye protesto

SON DAKİKA: 108 sanıklı 'Kobani' davası başladı! Şehit ve gazi yakınlarından cezaevi önünde HDP'ye protesto
26.04.2021 14:13
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Son dakika haberi! Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davada, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 28'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına başlandı. Terörün siyasi ayağa HDP'lilerin yargılandığı davada sanık avukatları mahkemeyi zorluk çıkarmak için protesto girişiminde bulundu. Öte yandan Demirtaş ve HDP'yi protesto eden şehit ve gazi yakınları da cezaevi önünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" ve "Terörist Selo" sloganları attı.


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