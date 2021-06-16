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Soma davasında karar: Maden sahibine 20 yıl hapis

Soma davasında karar: Maden sahibine 20 yıl hapis
16.06.2021 10:54
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Son dakika haberi... Yeniden görülen Soma faciası davasında maden ocağı yöneticisi Can Gürkan’a "Basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.


Soma maden faciasının yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu üyesi Haluk Evinç ise beraat etti
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