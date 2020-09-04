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SOLOTÜRK ekibi Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı

SOLOTÜRK ekibi Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı
04.09.2020 22:58

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirildi.


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