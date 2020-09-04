Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirildi.
SOLOTÜRK ekibi Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı
04.09.2020 22:58
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