Sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç anı kameralara yansıdı

Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta yürüyen kadın, onu takip eden şüphelinin kapkaçına uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Uzunçiftlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli boş sokakta tek başına yürüyen kadını takip etmeye başladı. Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı.