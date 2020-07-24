Sokak röportajıyla sosyal medyada gündem konusu olmuştu! Ezber bozan genç Ayasofya Camii’nde

24.07.2020 12:36

Dış görünüş olarak yargılandığını belirten yüzü dövmeli bir vatandaş, Ayasofya’nın açılışına sevindiği, ‘Bir Cuma namazına gideriz’ dediği video gündem olmuştu. O gencin de bugün Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk Cuma namazına gittiği görüldü. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Kararın ardından halka Ayasofya'nın cami olması konusunda düşüncelerinin sorulduğu bir sokak röportajı gündem oldu. Videoda, Ayasofya'nın cami olması sorusu üzerine yüzüne dövme yaptıracak kadar marjinal görünümlü bir genç, "Ne güzel. Gideriz cuma namazı kılmaya. Sevindim. İnançlı biriyim ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar" dedi. "Peki, bu gelişme oy verme davranışınızı etkiler mi?" sorusunu ise aynı genç "Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok" diye yanıtladı.

Bugün ise Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı kılınacak. Ezber bozan gencin de Cuma namazına katılmak için camiye gittiği görüldü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi.

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