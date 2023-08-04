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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 11:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 11:56

Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum, hap satıyorum, yayınlayabilirsiniz' dedi! Gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında kameraya 'Uyuşturucu satıyorum' itirafında bulunan U.A. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise genç, 'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil' diyerek karşılık verdi. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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