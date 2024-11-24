SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti: O anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 00:37 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 00:41

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma esnasında şahıslardan birinin diğerine bıçak çektiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Yenikent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak tartıştığı kişiye saldırdı. Bir süre sonra şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Terör örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
23.11.2024Cumartesi
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını kontrol altına alındı
23.11.2024Cumartesi
Polisin durdurduğu sürücü motosikletini ateşe verdi
23.11.2024Cumartesi
Kahvehanede silahlı dehşet anları kamerada
23.11.2024Cumartesi
Avcılar'da bir eczaneyi su bastı: O anlar kamerada
23.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ersin Aka’ya müdahale anı kamerada! 00:16
Teknik direktöre silahlı saldırı! Müdahale anı kamerada!
23.11.2024Cumartesi
Teknik direktör Ersin Aka cinayeti kamerada! 00:08
Teknik direktör cinayeti kamerada!
22.11.2024Cuma
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA