SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
SOKAK OLAYLARI! Batman'da terör operasyonu 26 gözaltı
Haberler Haber Videoları

SOKAK OLAYLARI! Batman'da terör operasyonu 26 gözaltı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 14:59

Batman'da sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından, kentte yasağa rağmen izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokak olaylarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Beşiktaş'ta yangın!
18.11.2024Pazartesi
Yenidoğan çetesi için hesap vakti! Mağdur ailelerin açıklamaları yürek burktu!
18.11.2024Pazartesi
Başakşehir McDonalds'da kavga!
18.11.2024Pazartesi
ÇUKURCA SON DAKİKA HABERLERİ: Minibüs takla attı: 11 yaralı!
18.11.2024Pazartesi
ESKİŞEHİR SON DAKİKA HABERLERİ: Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı!
18.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Milyoner’de yok artık dedirten an! 02:51
Milyoner'de yok artık dedirten an!
17.11.2024Pazar
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın oğlundan A Haber’e özel açıklamalar! Babamı tehdit etmiş... 03:32
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan A Haber'e özel açıklamalar!
17.11.2024Pazar
Elazığ’da 2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:14
2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
18.11.2024Pazartesi
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü 01:54
Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü
17.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA