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Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı

Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı
25.12.2020 16:35
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Son dakika haberi... Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.


Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta dördüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı.

İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.




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