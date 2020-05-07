Sokağa çıkma yasağını delen Aleyna Tilki: İlk eşek arkadaşım

07.05.2020 02:41

Türkiye, coronavirüs ile mücadelede tüm dünyaya örnek olmayı başardı. Geçen ay atılan önemli adımlarla salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda, 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaları da yasaklandı. Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki ise bu yasağa uymadı. İstanbul içindeki bir çiftliğe giden Tilki, burada bir eşek ile çektiği videosunu da 2.7 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.