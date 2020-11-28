Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Saat kaça kadar sürecek? Hangi işletmeler açık olacak? İstanbul ve Ankara’dan ilk görüntüler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Beşiktaş'taki son durumu canlı yayında aktardı. İşte kısıtlamanın ilk dakikalarında İstabul ve Ankara'dan ilk görüntüler...