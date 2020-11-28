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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Saat kaça kadar sürecek? Hangi işletmeler açık olacak? İstanbul ve Ankara’dan ilk görüntüler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Saat kaça kadar sürecek? Hangi işletmeler açık olacak? İstanbul ve Ankara’dan ilk görüntüler
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Beşiktaş'taki son durumu canlı yayında aktardı. İşte kısıtlamanın ilk dakikalarında İstabul ve Ankara'dan ilk görüntüler...


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Beşiktaş'taki son durumu canlı yayında aktardı. İşte kısıtlamanın ilk dakikalarında İstabul ve Ankara'dan ilk görüntüler...
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