Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kimler kısıtlamadan muaf olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar uygulanacak? Hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları hangi saatler arasında dışarı çıkamayacak? İşte detaylar...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kimler kısıtlamadan muaf olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar uygulanacak? Hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları hangi saatler arasında dışarı çıkamayacak? İşte detaylar...