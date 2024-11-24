Şoföre kaldırım taşıyla saldırı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 18:28

Beyoğlu'nda İETT şoförü Mustafa Gemici, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle otobüsten indirdiği Ali B. tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğradı. Başından yaralanan Gemici hastaneye kaldırılırken, saldırgan güvenlik kameralarından tespit edilerek kısa sürede yakalandı. 52 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 18.10 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, durakta bekleyen iki kişiye tehdit ve hakaret eden Ali B., o sırada durağa yanaşan otobüse binerek diğer yolculara da saldırdı. Durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Gemici, saldırganı araçtan indirdi. Bunun üzerine öfkelenen Ali B., otobüsün önünü kesip sileceklerini kırdı ve yerden aldığı kaldırım taşını otobüsün ön kapısına fırlattı.

Kırılan camdan içeri giren taş, Gemici'nin başına isabet etti. İlk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaparken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu Ali B., saklandığı evde yakalandı. 52 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.