Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşmüş olacak. Soçi'deki zirvenin öncelikli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekat olacak. Tahıl koridoru, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve ikili ilişkiler de masadaki yerini alacak. Öte yandan bir vize sürprizi de çıkması gündemde olduğu belirtiliyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.