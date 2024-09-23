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SMA hastası bebek için toplanan paraları çalan hırsız yakalandı
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SMA hastası bebek için toplanan paraları çalan hırsız yakalandı

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 19:58 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 19:58

Çorum'un Sungurlu ilçesinde SMA hastası bebek için toplanan paraları çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan SMA hastası bebeğin yardım kutusundaki yardım paralarının çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu şüpheli C.T., Hacettepe Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi Hanedan Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıa birlikte adliyeye sevk edildi.
Zanlının 6'sı hırsızlık suçu olmak üzere toplam 16 suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi.

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