Haberler Haber Videoları Skandal harita! ABD'li CBS televizyonundan küstah yayın! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler

Skandal harita! ABD'li CBS televizyonundan küstah yayın! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler

Skandal harita! ABD'li CBS televizyonundan küstah yayın! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
28.02.2022 11:01

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ABD merkezli CBS televizyonu skandal bir yayına imza attı. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken Türkiye topraklarını Yunanistan’ın bir parçası olarak gösterdi.

Haber Videoları
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda. Ajanslar, televizyonlar her gelişmeyi son dakika olarak izleyicilere yansıtıyor. Son olarak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.



AMERİKAN CBS'TEN PROVOKATİF HARİTA
Rusya-Ukrayna savaşını haberleştiren kanallardan bir tanesi de ABD'li CBS kanalı idi. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken büyük bir skandala imza atarak Türkiye topraklarını Yunanistan'ın bir parçası olarak gösterdi.

İNGİLİZ BBC DE KAŞIMIŞTI
Rusya ve Ukrayna arasından başlayan savaş sürerken "Montrö Boğazlar Sözleşmesi" gündeme geldi. Türkiye savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin koşulları da kapsayan sözleşmeden taviz vermeyeceğini ve şeffaf bir şekilde uygulayacağını belirtirken İngiliz merkezli yayın organı BBC News Türkçe'den provokasyon kokan bir hareket geldi. BBC bir savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anı Twitter kapak fotoğrafı olarak güncelledi. BBC'nin bu harekete tepki çekti.

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