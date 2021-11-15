Hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG, ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG Genel Komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.





ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.





'ABD BİZE VERDİĞİ DESTEĞİ ARTIRSIN' İSTEĞİ

Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.

Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.





ZIRHLI ARAÇLAR, MÜHİMMATLAR, ASKERİ EĞİTİMLER...

Öte yandan yaşanan bu ziyaret, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi.

YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı. Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.

Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.







"CHP'NİN TEZKERE KARARI UMUT VERİCİ"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici." şeklinde konuştu.



Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin kirli sicili



"CHP GELSİN KONUŞALIM"

Terörist Kobani, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da "Olabilir. Bence olumlu da olabilir." yanıtını verdi.