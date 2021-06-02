Siyasette yeni moda Babacan ve Gül stili: "Rüzgar gülü gibi duruma göre şekil alıyorlar"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart Tezkeresi’ni önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı. Siyasette "2. Babacan Vakası" olarak anılan bu olayı uzmanlar canlı yayında değerlendirdi. Bunun siyasette "yeni bir moda" olduğunu vurgulayan uzman isimler, bazı siyasilerin "rüzgara göre şekil aldığını" belirtti.

Siyasette ikinci Ali Babacan vakası patlak verdi. AK Parti üyesiyken AK Parti aleyhine çalıştığını itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez Babacan'ın arkasındaki isim Abdullah Gül oldu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki 1 Mart Tezkeresi'ni önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis'ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı.



RÜZGAR GÜLÜ GİBİLER

Konuyu canlı yayında değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Doğrusu ben çok şaşırmadım. Yani bir insan o gün için tezkereye taraftyar da olabilir, karşı da olabilir. Normal olarak bunu anlayabiliriz. Ama bu ikircikli tavrı anlamamız mümkün değil. Aynı şeyi Ali Babacan'da da gördük. Dışarıda başka, içeride başka. Madalyonun bir yüzü başka, diğer yüzü başka. Bir kişi olarak, siyasetçi olarak elbette insanlar farklı düşünebilir. Bu bakımdan ben çok şaşırdım diyemem. Önümüzdeki günlerde başka duyumlar da alırsak çok şaşırmayacağım. Bu bir tarzdır, karakterdir. Duruma göre, gelişmeye göre rüzgar gülü gibi şekil alma isteği." dedi.



"SİYASETTE BABACAN STİLİ"

Prof. Dr. Mehmet Şahin'in açıklamaları şöyle: Siyasetteki ikinci Babacan vakası benim katıldığım tv programında yaşandı. Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir tavırları var: Ben bunu geçen günlerde köşemde şu başlıkla yazdım: "Siyasette Babacan Stili".



Şu ortaya çıktı: Diyor ki aslında bunlar gündemde olmak veya tartışılan ne kadar konu varsa bunun dışında olmak istiyorlar. Sayın Babacan demişti ki "Biz görünmüyorduk ama göbeğindeydik"



Bu olayda da şu çıktı; göbeğindeler ama görünmek istemiyorlar. Çünkü biliyorsunuz 1 Mart Tezkeresi'nden sonra toplumdaki algı, Orta Doğu'da Türkiye konusunda olumlu bir algı ortaya çıkmıştı. Göbeğinde dememin sebebi şu idi: O gün Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan değildi, Başbakan Abdullah Gül'dü. Onun imzasıyla Meclis'e geldi. Benim katıldığım programda cevap vermeye kalkan Abdullah Gül değil, avukatı da değil. Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı bu açıklamayı yapıyor. Dedi ki "Abdullah Gül Başbakan'dı ama Meclis'e bunu usulen sevk etti." Bunu duyunca insan ister istemez hayret ediyor.



BU YENİ BİR MODA GİBİ GÖRÜNÜYOR

"Tamam, Abdullah Gül'ün imzasıyla Meclis'e geldi ama usulen geldi" diyorlar. Bu nasıl bir iş? Bu yeni bir moda gibi görünüyor. Attıkları imzanın arkasında durmayan, durmak istemeyen bir siyasetçi modeliyle karşı karşıyayız.