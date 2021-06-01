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Siyasette ikinci Ali Babacan vakası! Abdullah Gül imza verdiği tezkere aleyhine kulis yapmış

Siyasette ikinci Ali Babacan vakası! Abdullah Gül imza verdiği tezkere aleyhine kulis yapmış
01.06.2021 16:32
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Siyasette ikinci Ali Babacan vakası palak verdi. AK Parti üyesiyken AK Parti aleyhine çalıştığını itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez Babacan’ın arkasındaki isim Abdullah Gül oldu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart Tezkeresi’ni önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı.


Ankara'da gündem ikinci Ali Babacan vakası. 2003'te dönemin Başbakanı Abdullah Gül, 1 Mart Tezkeresi'ne açıktan karşı çıkmamakla birlikte, tezkerenin reddi yönünde kulis yaptığı ortaya çıktı.

Bir televizyon programında konuşan Siyaset Bilimci Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki Irak Tezkeresi'ni önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.

Şahin "1 Mart Tezkeresi'nin altında kimin imzasının olduğunu biliyor musunuz? Dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün imzasıyla Meclis'e geldi bu tezkere." dedi.

BABACAN VAKASININ BENZERİ
Şahin, Abdullah Gül'ün 2003'teki bu tavrına ilişkin "Ali Babacan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip arkasından gidip başkası için çalışmasının bir örneğidir" dedi.

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