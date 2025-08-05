Sivas’taki kazada hayatını kaybeden 4 tarım işçisinin kimliği belli oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde, sabah saat 04.55'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak üzere giden 21 AU 412 plakalı minibüs, sürücü Abdurrahim Yeşil'in direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk etapta 3 kişinin öldüğü belirlenirken, parçalanan minibüsün altından çıkarılan 12 yaşındaki İbrahim Erol'un da cansız bedeniyle birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerin Abdullah Yılmaz, Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz ve İbrahim Erol olduğu tespit edildi.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazazedeler kara ve hava ambulanslarıyla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazelerinin defnedilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.