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Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı

Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
16.07.2021 08:02
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Sivas'ta askeri zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Suşehri ve Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sivas'ta askeri zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 kara yolu Sivas'ın Akıncılar ilçesi Ortaköy yol ayrımında meydana geldi. Kazada zırhlı askeri araç bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Suşehri ve Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



SAĞLIKLARI DURUMLARI İYİ
Hayati tehlikeleri bulunmayan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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