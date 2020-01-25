Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan ticari taksinin sürücüsü ağır yaralanırken araçta sıkışan iki yolcu hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine gittiği düşünülen T.Ç. yönetimindeki ticari taksi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü T.Ç. ağır yaralandı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ufuk Sunal(60) ve Ümit Doğan(54) araçta sıkıştı. Sıkışan her iki yolcu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hayatlarını kaybeden yolcular, AFAD, Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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