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Sivas'ta kan donduran olay! 40 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün cesedi gömülü olarak bulundu

Sivas'ta kan donduran olay! 40 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün cesedi gömülü olarak bulundu
29.05.2021 06:45
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Son dakika haberi! Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün cesedi, Sivas’ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu. Konu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınmıştı.


Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün cesedi, Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.



Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı.



SEVGİLİSİ İNTİHARA KALKIŞTI
Konu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı.



Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti.


İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı.

Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

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